Исследование ВШЭ: харизматичные и трудолюбивые лидеры двигают инновации вперед

В пресс-службе университета сообщили, что анализ данных, собранных в рамках Глобального исследования предпринимательского духа студентов (GUESSS) в 2021 году, показал, что лидеры с выраженными чертами нарциссизма и трудоголизма успешнее продвигают свои компании на рынке. В исследовании были рассмотрены 205 стартапов, основанных российскими студентами, занимающихся торговлей, образованием, консалтингом и маркетингом.

Выяснилось, что такие черты характера у руководителей способствуют инновациям и повышают эффективность работы компаний. Это открытие согласуется с теорией стратегического лидерства, где лидер с четким видением будущего своей компании мотивирует сотрудников и поддерживает внедрение новшеств, отметили в пресс-службе.