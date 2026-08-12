В России
Опубликовано 12 августа 2026, 14:20
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Исследование ВШЭ связало импульсивность сладкоежек с боязнью неопределенности

Ученые изучили поведение 149 добровольцев
Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что склонность любителей сладкого к быстрым решениям может быть связана не только с желанием получить награду сразу, но и с избеганием неопределенности, пишет ТАСС.
Исследование ВШЭ связало импульсивность сладкоежек с боязнью неопределенности

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В исследовании участвовали 149 здоровых добровольцев. После теста на вкусовые предпочтения они выполняли задания на риск и импульсивность, выбирая между различными вариантами реальных денежных вознаграждений, отметили в пресс-службе вуза.

Любители сладкого чаще предпочитали небольшую гарантированную сумму. Они также чаще выбирали немедленную награду, но при необходимости ждать были готовы дольше. После учета индивидуальной склонности к риску различия в импульсивности почти исчезли.

Исследователь из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Давидович считает, что важную роль может играть повышенная чувствительность нейронных систем, связанных с вознаграждением и оценкой неопределенности. Результаты могут помочь в дальнейшем изучении механизмов зависимостей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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