Исследование ВШЭ связало импульсивность сладкоежек с боязнью неопределенности

В исследовании участвовали 149 здоровых добровольцев. После теста на вкусовые предпочтения они выполняли задания на риск и импульсивность, выбирая между различными вариантами реальных денежных вознаграждений, отметили в пресс-службе вуза.

Любители сладкого чаще предпочитали небольшую гарантированную сумму. Они также чаще выбирали немедленную награду, но при необходимости ждать были готовы дольше. После учета индивидуальной склонности к риску различия в импульсивности почти исчезли.

Исследователь из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Давидович считает, что важную роль может играть повышенная чувствительность нейронных систем, связанных с вознаграждением и оценкой неопределенности. Результаты могут помочь в дальнейшем изучении механизмов зависимостей.