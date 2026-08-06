Исследование ВШЭ связало научный подход с успехом стартапов

Руководитель проекта, профессор Галина Широкова отметила, что вместо традиционного бизнес-плана ученые предлагают выдвигать гипотезу о востребованности продукта, а затем проверять ее с помощью минимального жизнеспособного продукта, прототипа или пилотного запуска. Если идея не подтверждается, ее корректируют и повторно тестируют, не расходуя значительные ресурсы.

Широкова также добавила, что такой подход помогает предпринимателям развивать психологическую устойчивость. По ее данным, этот фактор особенно важен в странах с развивающейся экономикой, тогда как в развитых государствах его влияние выражено слабее. Полученные результаты планируют использовать в образовательных программах и корпоративных проектах.