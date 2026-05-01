Исследование ВШЭ: юристы против передачи ИИ права выносить судебные решения

Опубликовано 01 мая 2026, 07:50
Исследование ВШЭ: юристы против передачи ИИ права выносить судебные решения74% опрошенных не доверяют нейросетям рассмотрение своих дел
Опрос, проведенный в НИУ ВШЭ среди более чем 450 юристов, показал сдержанное отношение к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в правосудии. Большинство специалистов считают, что ключевые решения должны оставаться за человеком, пишет ТАСС.
Почти 74% участников не готовы передать ИИ рассмотрение собственных дел, а около 90% уверены, что финальный вердикт обязан выносить судья. При этом технологии допускаются как вспомогательный инструмент в работе.
В целом отношение к внедрению ИИ разделилось. 42% поддерживают использование, около 40% занимают нейтральную позицию, примерно 20% относятся отрицательно.
Среди причин осторожности называют технологические ограничения, необходимость разработки отечественных решений, а также риски утраты контроля и недостаточную проработку правовых норм.