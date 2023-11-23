Исследователи из Университета Иннополис и МФТИ получили премию от Сбера

Статья "Техники сжатия активаций слоев и градиентов для распределенного обучения моделей искусственного интеллекта", поданная Михаилом Рудаковым, Александром Безносиковым, Ярославом Холодовым и Александром Гасниковым, была признана лучшей на международной конференции AI Journey 2023.

В Сбере подчеркнули, что было подано более 270 заявок из разных стран по ключевым темам в области искусственного интеллекта. Экспертная комиссия, состоящая из признанных специалистов, отобрала 38 статей, которые будут опубликованы в специальном выпуске научного журнала "Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления".