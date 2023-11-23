Исследователи из Университета Иннополис и МФТИ получили премию от Сбера

Исследователи из Университета Иннополис и МФТИ получили премию от СбераВ размере 1 миллиона рублей
Группа ученых из Университета Иннополис и Московского физико-технического института (МФТИ) была удостоена премии в размере 1 миллион рублей от Сбербанка за их статьи на тему ИИ. Премии вручили на конференции AI Journey 2023, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-релиз банка.
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Статья "Техники сжатия активаций слоев и градиентов для распределенного обучения моделей искусственного интеллекта", поданная Михаилом Рудаковым, Александром Безносиковым, Ярославом Холодовым и Александром Гасниковым, была признана лучшей на международной конференции AI Journey 2023.
В Сбере подчеркнули, что было подано более 270 заявок из разных стран по ключевым темам в области искусственного интеллекта. Экспертная комиссия, состоящая из признанных специалистов, отобрала 38 статей, которые будут опубликованы в специальном выпуске научного журнала "Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления".