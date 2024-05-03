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В России
Опубликовано 03 мая 2024, 22:30
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Исследователи рассказали, чем россияне занимаются в смартфонах

Развлечения и онлайн-шоппинг
Исследование, проведенное «Ингосстрахом» и Аналитическим центром НАФИ, показало, что за последние три года онлайн-привычки россиян существенно изменились. Теперь 88% россиян устанавливают приложения для развлечений, а 86% предпочитают онлайн-шопинг. Более подробные данные обнародованы на фоне статистики о том, что в среднем на смартфонах россиян установлено 16 мобильных приложений.
Исследователи рассказали, чем россияне занимаются в смартфонах

© Ferra.ru

Важным изменением является повышение числа людей, использующих сервисы для онлайн-покупок, которое увеличилось в два раза за последние три года. Однако это не единственное изменение. Теперь, кроме покупок, россияне также активно используют мобильные приложения для развлечений, финансовых операций, общения и работы с государственными органами.

По данным исследования, более 70% россиян используют мобильные приложения для общения или работы с цифровыми инструментами, а 65% - в целях, связанных со здоровьем. Это свидетельствует о широком проникновении цифровых технологий в различные сферы жизни.

Интересно, что новой тенденцией стало использование нескольких приложений из одной сферы. Например, в сфере финансов и доставки еды россияне чаще всего предпочитают одно или два приложения. Однако для развлекательных целей многие пользователи одновременно используют более пяти мобильных приложений.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
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#смартфон
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#Россия