Исследователи рассказали, чем россияне занимаются в смартфонах

Важным изменением является повышение числа людей, использующих сервисы для онлайн-покупок, которое увеличилось в два раза за последние три года. Однако это не единственное изменение. Теперь, кроме покупок, россияне также активно используют мобильные приложения для развлечений, финансовых операций, общения и работы с государственными органами.

По данным исследования, более 70% россиян используют мобильные приложения для общения или работы с цифровыми инструментами, а 65% - в целях, связанных со здоровьем. Это свидетельствует о широком проникновении цифровых технологий в различные сферы жизни.

Интересно, что новой тенденцией стало использование нескольких приложений из одной сферы. Например, в сфере финансов и доставки еды россияне чаще всего предпочитают одно или два приложения. Однако для развлекательных целей многие пользователи одновременно используют более пяти мобильных приложений.