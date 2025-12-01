Источники питания для синхротрона «СИЛА» создали в Томске

Устройства созданы, так как серийных аналогов с нужными характеристиками на рынке нет. Первый тип источника, для основной обмотки магнита-квадруполя, выдает ток до 110 ампер с точностью 10 миллиампер при напряжении 25 вольт. Второй тип, для обмоток магнитов-корректоров, регулирует ток в диапазоне от -5 до 5 ампер с точностью 1 миллиампер и напряжением от -5 до 5 вольт.

Эти блоки обеспечивают стабильный ток в обмотках, что необходимо для управления траекторией пучка частиц. Устройства построены по модульному принципу и интегрированы в общую систему управления комплекса. Прототипы уже переданы заказчику для испытаний.