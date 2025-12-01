Источники питания для синхротрона «СИЛА» создали в Томске

Опубликовано 01 декабря 2025, 23:211 мин.
Источники питания для синхротрона «СИЛА» создали в ТомскеДля фокусирующих магнитов комплекса
В пресс-службе Томского политехнического университета сообщили, что специалисты вуза разработали источники питания для фокусирующих магнитов будущего ускорительно-накопительного комплекса «СИЛА». Этот синхротронный комплекс, инициированный Курчатовским институтом, начнут строить в подмосковном Протвино в 2026 году.
Устройства созданы, так как серийных аналогов с нужными характеристиками на рынке нет. Первый тип источника, для основной обмотки магнита-квадруполя, выдает ток до 110 ампер с точностью 10 миллиампер при напряжении 25 вольт. Второй тип, для обмоток магнитов-корректоров, регулирует ток в диапазоне от -5 до 5 ампер с точностью 1 миллиампер и напряжением от -5 до 5 вольт.
Эти блоки обеспечивают стабильный ток в обмотках, что необходимо для управления траекторией пучка частиц. Устройства построены по модульному принципу и интегрированы в общую систему управления комплекса. Прототипы уже переданы заказчику для испытаний.