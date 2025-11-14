Исторические объекты Калининградской области оцифруют для ГИС-портала

В перечень объектов для оцифровки вошли Спасо-Преображенский собор, церковь апостола Андрея Первозванного, замок Нойхаузен, а также форты и маяки. Работы осуществляются при участии морской инженерной компании «Фертоинг», Музея Мирового океана и ФГУП «Росморпорт», сообщили в Минобороны России.

Полученные материалы будут использованы для формирования цифровых двойников с обзором 360 градусов. Эти данные станут доступны на ГИС-портале «Россия — от моря до моря», что позволит широкой публике виртуально познакомиться с историческим наследием региона.