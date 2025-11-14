Исторические объекты Калининградской области оцифруют для ГИС-портала

Опубликовано 14 ноября 2025, 20:521 мин.
Исторические объекты Калининградской области оцифруют для ГИС-порталаАэрофотосъемку проводят при поддержке Гидрографической службы ВМФ
Фонд «Люди моря» совместно с Гидрографической службой ВМФ проводит аэрофотосъемку исторических объектов в Калининградской области. В рамках экспедиции планируется создать цифровые копии примерно 30 памятников культурного и морского наследия.
В перечень объектов для оцифровки вошли Спасо-Преображенский собор, церковь апостола Андрея Первозванного, замок Нойхаузен, а также форты и маяки. Работы осуществляются при участии морской инженерной компании «Фертоинг», Музея Мирового океана и ФГУП «Росморпорт», сообщили в Минобороны России.
Полученные материалы будут использованы для формирования цифровых двойников с обзором 360 градусов. Эти данные станут доступны на ГИС-портале «Россия — от моря до моря», что позволит широкой публике виртуально познакомиться с историческим наследием региона.