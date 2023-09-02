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22:11, 02 сентября 2023
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Историк: создание МКС спасло российскую космонавтику

Как показало время это было единственное решение

Историк космонавтики Александр Железняков рассказал в беседе с РИА Новости, что создание международной космической станции (МКС) спасло российскую космонавтику.

2 сентября 1993 года председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Эл Гор подписали документ о сотрудничестве в космосе, который предусматривал, создание совместной орбитальной станции.

Жизнь показала, что на тот момент это было единственное правильное решение, которое и позволило развиваться мировой космонавтике, поддержало нашу космонавтику, не дало ей развалиться. Но, видите, мы и до сих пор работаем на борту МКС.

Александр Железняков
Историк космонавтики

В начале 90-х Россия и США планировали строить свои орбитальные станции, но хорошо проанализировав все возможности сотрудничества, американцы предложили совместно построить станцию, добавил Александр Железнякова.

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