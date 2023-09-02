Историк: создание МКС спасло российскую космонавтику

Историк: создание МКС спасло российскую космонавтикуКак показало время это было единственное решение
Историк космонавтики Александр Железняков рассказал в беседе с РИА Новости, что создание международной космической станции (МКС) спасло российскую космонавтику.
2 сентября 1993 года председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Эл Гор подписали документ о сотрудничестве в космосе, который предусматривал, создание совместной орбитальной станции.
Жизнь показала, что на тот момент это было единственное правильное решение, которое и позволило развиваться мировой космонавтике, поддержало нашу космонавтику, не дало ей развалиться. Но, видите, мы и до сих пор работаем на борту МКС.
В начале 90-х Россия и США планировали строить свои орбитальные станции, но хорошо проанализировав все возможности сотрудничества, американцы предложили совместно построить станцию, добавил Александр Железнякова.