Ивановская мануфактура внедрит ИИ для создания новых материалов

Центр генеративного дизайна, основанный на базе Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН, призван углубить исследования в создании материалов для химической отрасли.

Этот новый подход объединяет опыт химиков с передовыми возможностями компьютерной науки, ускоряя процесс разработки новых соединений и материалов. Руководитель отдела обработки физико-химических данных с использованием искусственного интеллекта, Александр Ксенофонтов, подчеркнул, что генеративный дизайн в химии открывает новые перспективы для исследований.

Центр генеративного дизайна предоставляет ученым и инженерам возможность проверять новые идеи в создании материалов с помощью передовых нейронных сетей и мощных суперкомпьютеров.