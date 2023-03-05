Из каких российских компаний утекло больше всего данных пользователей

Из каких российских компаний утекло больше всего данных пользователейВсего за 2 месяца 2023 года
«Спортмастер» и «Здравсити» стали лидерами по числу утекших данных пользователей. Всего на продажу в интернете за первые два месяца 2023 года попало более 50 млн номеров телефонов россиян.
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«Крупнейшими утечками в этом году стали данные клиентов сети "Спортмастер" (13,4 млн уникальных адресов электронной почты и 45,89 млн телефонных номеров) и интернет-аптеки "Здравсити" (почти 9 млн номеров телефонов и 3,4 млн e-mail)», — рассказал основатель DLBI Ашот Оганесян.
Из «Спортмастера» данные утекли в самом начале января, а из «Здравсити» — в феврале. Из спортивного магазина в интернет попали имена клиентов, их даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты. В «Здравсити» отказываются признавать утечку.
Такие сливы данных опасны тем, что ими могут воспользоваться мошенники для обмана людей.