Из каких российских компаний утекло больше всего данных пользователей

«Крупнейшими утечками в этом году стали данные клиентов сети "Спортмастер" (13,4 млн уникальных адресов электронной почты и 45,89 млн телефонных номеров) и интернет-аптеки "Здравсити" (почти 9 млн номеров телефонов и 3,4 млн e-mail)», — рассказал основатель DLBI Ашот Оганесян.

Из «Спортмастера» данные утекли в самом начале января, а из «Здравсити» — в феврале. Из спортивного магазина в интернет попали имена клиентов, их даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты. В «Здравсити» отказываются признавать утечку.

Такие сливы данных опасны тем, что ими могут воспользоваться мошенники для обмана людей.