Из отходов алмазодобычи в России предложили делать удобрения

При добыче алмазов для обогащения руды используется вода, однако образующаяся водная суспензия содержит значительное количество неоседающих минералов - природных глин сапонитов. Для повторного использования этой воды ученые САФУ подобрали флокулянты и коагулянты, эффективно удаляющие сапонит.

Кроме того, сапонитсодержащий материал может быть модифицирован для использования в качестве активного минерального компонента в вяжущих составах для бетона гидратационного типа, что снижает потребность в портландцементе. Такой подход позволяет снизить выбросы углекислого газа при производстве бетона и уменьшить затраты.

В сельском хозяйстве сорбционные свойства сапонита позволяют использовать его в качестве почвенной добавки для повышения плодородия почв и удержания питательных веществ, что особенно важно для северных регионов с кислыми почвами.

В планах исследователей - получение патентов на свои научно-технические решения и создание опытно-промышленной установки.