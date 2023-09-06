Из отходов алмазодобычи в России предложили делать удобрения

Из отходов алмазодобычи в России предложили делать удобренияИ не только
Ученые САФУ разработали технологию переработки отходов алмазодобычи в строительные добавки, повышающие прочность материалов в экстремальных погодных условиях, а также в минеральные удобрения. Продукция экономически эффективна и конкурентоспособна, что дает потенциальные преимущества для строительного и сельскохозяйственного секторов северных регионов России, сообщает РИА Новости.
При добыче алмазов для обогащения руды используется вода, однако образующаяся водная суспензия содержит значительное количество неоседающих минералов - природных глин сапонитов. Для повторного использования этой воды ученые САФУ подобрали флокулянты и коагулянты, эффективно удаляющие сапонит.
Кроме того, сапонитсодержащий материал может быть модифицирован для использования в качестве активного минерального компонента в вяжущих составах для бетона гидратационного типа, что снижает потребность в портландцементе. Такой подход позволяет снизить выбросы углекислого газа при производстве бетона и уменьшить затраты.
В сельском хозяйстве сорбционные свойства сапонита позволяют использовать его в качестве почвенной добавки для повышения плодородия почв и удержания питательных веществ, что особенно важно для северных регионов с кислыми почвами.
В планах исследователей - получение патентов на свои научно-технические решения и создание опытно-промышленной установки.