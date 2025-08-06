Из Сочи в Сухум отправился первый тестовый рейс пассажирского судна «Комета 120М»

Маршрут длиной 146 км судно преодолело за 2,5 часа, что в два раза быстрее, чем наземным транспортом в летний сезон. «Комета» развивает скорость до 35 узлов (65 км/ч) благодаря конструкции на подводных крыльях.

На борту установлены удобные кресла и система стабилизации качки, которая обеспечивает комфорт при волнении моря до 1,5 баллов.

Организаторы тестового рейса оценивали технические параметры судна, время швартовки и прохождения контрольных процедур. В Сухуме «Комету» встретили представители абхазских властей во главе с президентом республики.