В России
Опубликовано 06 августа 2025, 23:12
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Из Сочи в Сухум отправился первый тестовый рейс пассажирского судна «Комета 120М»

Путь по морю занял около 2,5 часов
Скоростное пассажирское судно «Комета 120М» совершило первый пробный рейс из Сочи в Сухум. Тестовый запуск прошёл с почти полной загрузкой — на борту находилось около 95% от максимального количества пассажиров (120 человек).
Из Сочи в Сухум отправился первый тестовый рейс пассажирского судна «Комета 120М»
© ПАО «Судостроительный завод «ВЫМПЕЛ»

Маршрут длиной 146 км судно преодолело за 2,5 часа, что в два раза быстрее, чем наземным транспортом в летний сезон. «Комета» развивает скорость до 35 узлов (65 км/ч) благодаря конструкции на подводных крыльях.

На борту установлены удобные кресла и система стабилизации качки, которая обеспечивает комфорт при волнении моря до 1,5 баллов.

Организаторы тестового рейса оценивали технические параметры судна, время швартовки и прохождения контрольных процедур. В Сухуме «Комету» встретили представители абхазских властей во главе с президентом республики.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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