Опубликовано 06 августа 2025, 23:121 мин.
Из Сочи в Сухум отправился первый тестовый рейс пассажирского судна «Комета 120М»Путь по морю занял около 2,5 часов
Скоростное пассажирское судно «Комета 120М» совершило первый пробный рейс из Сочи в Сухум. Тестовый запуск прошёл с почти полной загрузкой — на борту находилось около 95% от максимального количества пассажиров (120 человек).
Маршрут длиной 146 км судно преодолело за 2,5 часа, что в два раза быстрее, чем наземным транспортом в летний сезон. «Комета» развивает скорость до 35 узлов (65 км/ч) благодаря конструкции на подводных крыльях.
На борту установлены удобные кресла и система стабилизации качки, которая обеспечивает комфорт при волнении моря до 1,5 баллов.
Организаторы тестового рейса оценивали технические параметры судна, время швартовки и прохождения контрольных процедур. В Сухуме «Комету» встретили представители абхазских властей во главе с президентом республики.