«Из-за геополитической обстановки»: российских чиновников обязали перейти на сервис VK

VK разработала автоматизированное рабочее место госслужащего (АРМ ГС), которое объединяет в себе почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал, поддерживает аудио- и видеозвонки.

«Более 250 000 сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. Но нужно ускоряться — всем ФОИВ, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 г.», — цитируют «Ведомости» Чернышенко.

Он также призвал подключиться к сервису и региональные власти, объяснив это требованием «геополитической обстановки».

Напомним, Роскомнадзор с 1 марта запретил некоторым российским компаниям, предоставляющим госуслуги, использовать Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord.