Зуммеры оказались лидерами по тратам на мобильные игры и приложения

Среди всех возрастных групп наиболее популярны головоломки. Особенно привлекают этот жанр представители поколения Х — 40% игроков этого возраста выбирают головоломки. Миллениалы и «иксы» также предпочитают настольные и карточные игры, в то время как зумеры больше интересуются шутерами и симуляторами (23%).

Магазины приложений остаются основным источником информации о новых играх для всех поколений. Их выбирают 38% пользователей, с наибольшей популярностью среди зумеров (43%). На втором месте по популярности находятся сарафанное радио (33%) и реклама в мобильных играх (32%).

Опрос охватывает 4000 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет по всей России, включая малые города.