Зуммеры оказались лидерами по тратам на мобильные игры и приложения

Опубликовано 16 августа 2024, 09:00
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Зуммеры оказались лидерами по тратам на мобильные игры и приложенияСогласно исследованию RuStore
По данным исследования, проведённого RuStore совместно с компанией Ipsos, зумеры (18−27 лет) тратят больше всех на мобильные игры и приложения для Android. Их средний чек составляет 1 026 рублей, что на 18% больше, чем у миллениалов (28−43 года). В то же время, пользователи возраста Х (44−60 лет) тратят меньше, их средний чек составляет 976 рублей.
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Среди всех возрастных групп наиболее популярны головоломки. Особенно привлекают этот жанр представители поколения Х — 40% игроков этого возраста выбирают головоломки. Миллениалы и «иксы» также предпочитают настольные и карточные игры, в то время как зумеры больше интересуются шутерами и симуляторами (23%).
Магазины приложений остаются основным источником информации о новых играх для всех поколений. Их выбирают 38% пользователей, с наибольшей популярностью среди зумеров (43%). На втором месте по популярности находятся сарафанное радио (33%) и реклама в мобильных играх (32%).
Опрос охватывает 4000 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет по всей России, включая малые города.