Опубликовано 03 апреля 2026, 21:591 мин.
К 2028 году разработают спутник «Экспресс-АМУ4»Аппарат проработает на орбите 15 лет
Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин в рамках демо-дня индустриального центра компетенций «Спутниковая связь» сообщил, что спутник «Экспресс-АМУ4» планируют изготовить к 2028 году. Срок его службы будет 15 лет. Аппарат предназначен для цифрового телевидения, радиовещания и широкополосного доступа в интернет.
Первоначальные сроки создания сдвинулись из-за нарушения графиков поставки некоторыми участниками кооперации и проблем с качеством продукции. На данный момент поставлено 81% оборудования для космической платформы и 63% для полезной нагрузки. Ряд испытаний уже завершен.
Волин отметил, что в кооперацию внесены изменения, а также разработана система сквозного контроля. Многие решения, созданные для «Экспресс-АМУ4», уже успешно применяются в других текущих проектах. Спутник будет работать на геостационарной орбите.