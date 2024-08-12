К 2029 году в России полностью заработает мощнейший в мире лазер

Опубликовано 12 августа 2024, 20:50
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К 2029 году в России полностью заработает мощнейший в мире лазерУстановка УФЛ-2М
Директор Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, разработанная в Саровском ядерном центре, начнет работать в полном объеме ориентировочно к 2028−2029 году.
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По словам Костюкова, в настоящее время завершен первый этап реализации проекта. Специалисты успешно отработали технологии, физические модели и инженерные системы. В ближайшие четыре-пять лет установка выйдет на полную мощность и начнет активную работу, включая решение таких задач, как ликвидация астероидов, угрожающих Земле.
УФЛ-2М предназначена для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы и исследования свойств вещества при экстремальных давлениях и температурах. Установка имеет общую подводимую к мишени энергию в 4,6 мегаджоуля, что делает её уникальной в своей области.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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