К 2029 году в России полностью заработает мощнейший в мире лазер

По словам Костюкова, в настоящее время завершен первый этап реализации проекта. Специалисты успешно отработали технологии, физические модели и инженерные системы. В ближайшие четыре-пять лет установка выйдет на полную мощность и начнет активную работу, включая решение таких задач, как ликвидация астероидов, угрожающих Земле.

УФЛ-2М предназначена для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы и исследования свойств вещества при экстремальных давлениях и температурах. Установка имеет общую подводимую к мишени энергию в 4,6 мегаджоуля, что делает её уникальной в своей области.