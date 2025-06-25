К 2030 году 400 тысяч школьников и студентов обучат программированию и ИИ

Несмотря на улучшение ситуации с ИТ-специалистами по сравнению с предыдущими годами, в стране все еще ощущается нехватка кадров в отдельных направлениях. Особенно остро дефицит ощущается в сферах информационной безопасности, ИИ и робототехники. Новая программа должна помочь решить эти проблемы за счет целенаправленного обучения молодежи.

Проект будет реализован совместными усилиями государства, вузов и бизнеса. Их задача — подготовить специалистов, которые смогут развивать высокотехнологичные отрасли.