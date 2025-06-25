К 2030 году 400 тысяч школьников и студентов обучат программированию и ИИ

Опубликовано 25 июня 2025, 19:521 мин.
К 2030 году 400 тысяч школьников и студентов обучат программированию и ИИОбразовательная программа охватит языки программирования и робототехнику
К 2030 году в России планируется обучить около 400 тысяч школьников и студентов колледжей современным языкам программирования, технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и робототехнике. Эта инициатива станет частью национальной программы «Экономика данных», направленной на развитие кадрового потенциала в ИТ-сфере.
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Несмотря на улучшение ситуации с ИТ-специалистами по сравнению с предыдущими годами, в стране все еще ощущается нехватка кадров в отдельных направлениях. Особенно остро дефицит ощущается в сферах информационной безопасности, ИИ и робототехники. Новая программа должна помочь решить эти проблемы за счет целенаправленного обучения молодежи.
Проект будет реализован совместными усилиями государства, вузов и бизнеса. Их задача — подготовить специалистов, которые смогут развивать высокотехнологичные отрасли.