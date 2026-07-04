К 2030 году российские грузовые беспилотники будут преодолевать до 1000 км

Опубликовано 04 июля 2026, 18:551 мин.
К 2030 году российские грузовые беспилотники будут преодолевать до 1000 кмОсновной рынок составят перевозки до 300 км
К 2030 году российские грузовые авиабеспилотники смогут выполнять регулярные рейсы на расстояние до 1000 километров. Об этом заявил руководитель стратегических проектов АО «ГЛОНАСС» Александр Замятин. Такие результаты станут возможны при развитии энергоэффективных двигателей, улучшении аэродинамики и увеличении емкости батарей. Также потребуются устойчивая связь и средства навигации и посадки, пишет ТАСС.
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По словам Замятина, к 2029 году ожидается рывок в технологиях: надежные полетные контроллеры, системы обхода препятствий и защищенные каналы связи. Важна интеграция с «ЭРА-ГЛОНАСС» для онлайн-мониторинга. Без единых стандартов безопасности рынок останется на уровне экспериментов.
Наиболее востребованной станет доставка грузов около 200 кг на 200−300 км между хабами, складами и портами. Беспилотники сократят время и затраты там, где обычный транспорт дорог или не работает. На коротких дистанциях они займут нишу быстрой доставки, а на дальних дополнят традиционную авиацию для срочных грузов.