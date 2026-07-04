К 2030 году российские грузовые беспилотники будут преодолевать до 1000 км

По словам Замятина, к 2029 году ожидается рывок в технологиях: надежные полетные контроллеры, системы обхода препятствий и защищенные каналы связи. Важна интеграция с «ЭРА-ГЛОНАСС» для онлайн-мониторинга. Без единых стандартов безопасности рынок останется на уровне экспериментов.

Наиболее востребованной станет доставка грузов около 200 кг на 200−300 км между хабами, складами и портами. Беспилотники сократят время и затраты там, где обычный транспорт дорог или не работает. На коротких дистанциях они займут нишу быстрой доставки, а на дальних дополнят традиционную авиацию для срочных грузов.