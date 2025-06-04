К 2030 году точность ГЛОНАСС повысят до десятков сантиметров

Опубликовано 04 июня 2025, 11:261 мин.
К 2030 году точность ГЛОНАСС повысят до десятков сантиметровДля этого используют спутниковую систему «Рассвет»
Российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС может значительно повысить свою точность уже к 2030−2031 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), проходящей в Нижнем Новгороде.
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Уточнение координат до уровня дециметров (то есть десятков сантиметров) станет возможным при объединении работы ГЛОНАСС с новой спутниковой группировкой под названием «Рассвет», которую разрабатывает компания «Бюро 1440». Сейчас обсуждаются технические детали этого сотрудничества.
Если говорить о текущем уровне точности, то, по словам Баканова, к 2030 году система ГЛОНАСС и без внешней поддержки сможет достигать точности примерно в 2,5 метра. Однако подключение дополнительной спутниковой инфраструктуры позволяет значительно сократить эту погрешность.