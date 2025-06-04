К 2030 году точность ГЛОНАСС повысят до десятков сантиметров

Уточнение координат до уровня дециметров (то есть десятков сантиметров) станет возможным при объединении работы ГЛОНАСС с новой спутниковой группировкой под названием «Рассвет», которую разрабатывает компания «Бюро 1440». Сейчас обсуждаются технические детали этого сотрудничества.

Если говорить о текущем уровне точности, то, по словам Баканова, к 2030 году система ГЛОНАСС и без внешней поддержки сможет достигать точности примерно в 2,5 метра. Однако подключение дополнительной спутниковой инфраструктуры позволяет значительно сократить эту погрешность.