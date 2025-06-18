К 2030 году в России появятся не менее восьми новых радиопрепаратов

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что работа по расширению номенклатуры радиофармпрепаратов уже началась и будет продолжаться. Кроме того, в настоящее время в разработке находятся 57 новых лекарственных препаратов, а отечественные производители зарегистрировали 65 наименований медицинских изделий. Еще 49 проектов по созданию медицинской продукции находятся в стадии проработки.

Нацпроект также направлен на развитие новых медицинских технологий, таких как нейротехнологии, регенеративная медицина и биопечать. В числе приоритетов — изучение старения клеток, диагностика и коррекция биологического возраста, а также развитие превентивной медицины и здорового питания.

Всего по проекту реализуется 36 научных исследований, из которых 12 не имеют мировых аналогов. Эти усилия связаны с целью увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му, а также улучшить качество и здоровье населения.