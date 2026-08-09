Кабмин поручил перевести критическую IT-инфраструктуру на российское ПО

Минцифры и Минпромторг должны утвердить нормативные акты о порядке перехода. При этом предусмотрят гибкие механизмы для особо значимых проектов, чтобы не нарушать непрерывность технологических процессов. Также будет организован мониторинг закупок российского софта владельцами инфраструктуры.

Доклад в правительство необходимо представить до 15 декабря. До этой даты также актуализируют отраслевые IT-ландшафты и синхронизируют их со стратегиями цифровой трансформации. Кроме того, до 1 сентября подготовят сводный доклад о внедрении российских цифровых решений на промышленных объектах с планами до 2030 и 2036 годов.