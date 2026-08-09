В России
Опубликовано 09 августа 2026, 23:37
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Кабмин поручил перевести критическую IT-инфраструктуру на российское ПО

Порядок перехода должны разработать до декабря
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить порядок перевода объектов критически значимой информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение. Такое решение принято по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Кабмин поручил перевести критическую IT-инфраструктуру на российское ПО

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Минцифры и Минпромторг должны утвердить нормативные акты о порядке перехода. При этом предусмотрят гибкие механизмы для особо значимых проектов, чтобы не нарушать непрерывность технологических процессов. Также будет организован мониторинг закупок российского софта владельцами инфраструктуры.

Доклад в правительство необходимо представить до 15 декабря. До этой даты также актуализируют отраслевые IT-ландшафты и синхронизируют их со стратегиями цифровой трансформации. Кроме того, до 1 сентября подготовят сводный доклад о внедрении российских цифровых решений на промышленных объектах с планами до 2030 и 2036 годов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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