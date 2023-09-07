Кабмин РФ прорабатывает вопрос о маркировке вредных продуктов

Введение маркировки вредных продуктов рекомендуется Всемирной организации здравоохранения. Так, маркировку предлагается наносить на лицевой стороне, если калорий и вредных веществ в продукте больше, чем допустимая норма, установленная законодательством.

Также кабинет министров РФ прорабатывает вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний.

Ранее ученые Московского Государственного Университета предложили новую концепцию мониторинга городской среды, потому что большое количество загрязняющих веществ может приводить к респираторным и хроническим заболеваниям. Концепция уже была успешно протестирована в столице.