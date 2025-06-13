Качество работы соцсферы будут оценивать через портал «Госуслуги»

Система предполагает, что после посещения врача, записи ребенка в школу или детский сад, занятий в спортивной секции пользователям будет приходить электронная анкета. В ней нужно будет оценить качество оказания услуг, комфорт помещений, а также отношение и профессионализм сотрудников. Оценки выставляются по 5-балльной шкале.

Реализовать возможность участия граждан в анкетировании планируют с 1 января 2026 года. До середины июля текущего года Министерство труда и Министерство цифрового развития сформируют список регионов, где пройдет эксперимент.

Участие в проекте примут федеральные министерства — здравоохранения, образования, спорта, цифрового развития и экономического развития. Также подключатся Социальный фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования, учреждения медико-социальной экспертизы, а также школы, детские сады и спортивные организации.

Задача эксперимента — создание системы обратной связи, которая поможет выстраивать более эффективную работу в социальной сфере.