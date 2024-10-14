Как Blu-ray диск: человеческие глаза обрабатывают видеопоток при 20 мегабитах в секунду

И ещё необычные факты о человеческом зрении

В честь Всемирного дня зрения, который прошел 13 октября, эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) поделились удивительными фактами о человеческом зрении. Знание этих фактов помогает лучше понять, как устроен наш зрительный аппарат и как с возрастом меняется наше восприятие.