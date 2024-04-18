Как изменилась покупка и продажа квартир за последние годы благодаря цифровизации

Как изменилась покупка и продажа квартир за последние годы благодаря цифровизацииИ куда дальше
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Павел Кочетков рассказал, что одним из главных изменений стало появление цифровых инструментов, позволяющих взаимодействовать с клиентами удаленно. Онлайн-договоры, цифровые подписи, ипотека через интернет — все это делает процесс покупки квартиры более удобным и быстрым.
Девелоперы объявляют о внедрении новых технологий и сервисов, и для клиентов покупка недвижимости становится удобнее. Но некоторые процессы в бэк-офисах (например, документооборот внутри компаний-застройщиков) по-прежнему требует цифровизации. В ПИК мы еще в 2020 году полностью перешли на онлайн-продажи, оцифровали внутренние процессы, и видим, что это востребовано — это быстрее и удобнее для клиентов.
Однако, несмотря на активное внедрение новых технологий, внутренние процессы в компаниях застройщиков требуют дальнейшей цифровизации. ПИК уже полностью перешел на онлайн-продажи и оцифровал внутренние процессы, что призвано сделать обслуживание клиентов более эффективным, добавил эксперт.
Раньше для заселения клиенту нужно было договариваться с представителем застройщика, выбирать время и планировать встречу. Сейчас доступны приложения для онлайн-заселения — как только квартира готова, клиент получает уведомление и может пройти весь процесс с помощью мобильного приложения. Приложение поможет получить ключ в постамате, покажет расположение квартиры, устроит человеку экскурсию. Далее пользователь может изучить сданную квартиру и, при необходимости, сообщить о недостатках отдели. Всё это можно сделать в любое удобное время суток самостоятельно — с помощью технологичных сервисов полностью меняется путь клиента.
В будущем, использование искусственного интеллекта и предиктивной аналитики станет «ключевым трендом». Это позволит застройщикам предлагать клиентам персонализированные предложения и даже настраивать веб-сайты под каждого посетителя.
Также наблюдается рост в развитии приложений, упрощающих жизнь жителей жилых комплексов. От оплаты коммунальных услуг до записи на занятия в фитнес-центре — все это доступно через мобильные приложения.