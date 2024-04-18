Как изменилась покупка и продажа квартир за последние годы благодаря цифровизации

В будущем, использование искусственного интеллекта и предиктивной аналитики станет «ключевым трендом». Это позволит застройщикам предлагать клиентам персонализированные предложения и даже настраивать веб-сайты под каждого посетителя.

Также наблюдается рост в развитии приложений, упрощающих жизнь жителей жилых комплексов. От оплаты коммунальных услуг до записи на занятия в фитнес-центре — все это доступно через мобильные приложения.