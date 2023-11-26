Как понять, что у вас передозировка витамином D

Как понять, что у вас передозировка витамином DИ последствия недостатка
Врачи предупреждают: недостаток или избыток витамина D могут негативно отразиться на здоровье. Терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась рекомендациями по его употреблению.
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Недостаток витамина D у детей может привести к рахиту, а у взрослых — к остеопорозу. Махмудова отметила группы людей с повышенным риском дефицита: пожилые, работающие из дома, инвалиды, младенцы на грудном вскармливании и те, кто носят закрытую одежду.
Специалист рекомендует принимать витамин D круглый год для указанных групп и регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать уровень в организме.
Врач также предупредила о возможных негативных последствиях при избытке витамина: гиперкальциемии, ослаблении костей, проблемах с почками и сердцем. Следует строго соблюдать рекомендуемые дозировки, чтобы избежать отрицательных последствий.
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