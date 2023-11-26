Как понять, что у вас передозировка витамином D

Недостаток витамина D у детей может привести к рахиту, а у взрослых — к остеопорозу. Махмудова отметила группы людей с повышенным риском дефицита: пожилые, работающие из дома, инвалиды, младенцы на грудном вскармливании и те, кто носят закрытую одежду.

Специалист рекомендует принимать витамин D круглый год для указанных групп и регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать уровень в организме.

Врач также предупредила о возможных негативных последствиях при избытке витамина: гиперкальциемии, ослаблении костей, проблемах с почками и сердцем. Следует строго соблюдать рекомендуемые дозировки, чтобы избежать отрицательных последствий.

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