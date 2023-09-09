Как скоро голосовой помощник Яндекса будет сложно отличить от человека

Масюк отметил, что качество ответов нейросетевых моделей переживает взрывной рост, и эти модели могут поддерживать беседу на различные темы не хуже, а то и лучше человека. Он относится к этому прогрессу позитивно и без опасений, считая его естественным и полезным развитием.

Комментарии Масюка появились после того, как в мае компания интегрировала нейронную сеть YandexGPT в свой виртуальный помощник «Алиса», что позволило ей генерировать текст и идеи практически на человеческом уровне.