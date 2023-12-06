Как в Google Pay: в Сбербанк Онлайн можно будет добавить скидочные карты магазинов

Это обновление позволит сохранить все бонусные карты в одном месте и использовать их при оплате с помощью SberPay прямо через телефон. Для удобства пользователей будет доступна опция быстрого доступа к добавленным картам, что позволит использовать бонусы даже без полной загрузки приложения.

Царев подчеркнул простоту добавления карт в приложение: достаточно будет отсканировать штрих-код или QR-код скидочной карты, после чего она автоматически сохранится в разделе "Бонусные карты". Пользователи смогут легко перейти к нужной карте, нажав на ярлык SberPay на главном экране телефона.