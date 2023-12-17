Как выбрать красную рыбу: советы экспертов Роскачества

Основной аспект выбора — цвет рыбы. Он должен быть равномерным и не иметь разводов, желтых или коричневых пятен. Горбуша, нерка и чавыча обычно имеют более яркий цвет, тогда как семга и форель из-за особенностей питания могут иметь разные оттенки, но не должны быть чрезмерно яркими, что может свидетельствовать о применении красителей.

Эксперты также подчеркнули, что поверхность рыбы должна быть чистой без повреждений, и мышечная ткань должна быть умеренно плотной, без признаков расслоения или «дряблости».

Важно обратить внимание на состав: идеальный вариант содержит только рыбу и соль. Допустимо наличие сорбиновой и бензойной кислот в качестве консервантов.

Информация о содержании соли в соленых лососевых рыбах также должна быть отражена на маркировке, соответствуя установленным нормам ГОСТ.