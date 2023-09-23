Какие ноутбуки и смартфоны чаще попадают в ремонт в России

Как сообщают эксперты компании, спрос на ремонт техники Apple вырос на 35% за сентябрь этого года, в сравнение с прошлым годом.

Спрос на ремонт компьютерной техники вырос на 82%. Запросы на ремонт ноутбуков Acer и Asus выросли на +93% и +82%. На технику Dell на 43%, а Lenovo и Xiaomi на 38% и 35% соответственно.

Чаще в ремонт обращались владельцы смартфонов от Xiaomi и Honor – спрос на ремонт вырос на 19% и 30%. Реже стали обращаться в ремонт владельцы смартфонов Samsung, где спрос вырос всего на 10%.

В целом, по сравнению с летом прошлого года, спрос на ремонт смартфонов вырос в этом году на 24%.