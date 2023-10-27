Какие профессии станут востребованы, когда людей начнёт заменять ИИ

Какие профессии станут востребованы, когда людей начнёт заменять ИИГотовьтесь учиться на «нейроиллюстратора»
Методический лид направления анализа данных программ Высшего образования школы IT-профессий Skillfactory Софья Труцуненко рассказала, какие профессии, связанные с работой с ИИ, становятся все более востребованными.
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Среди таких профессий особо растёт спрос на специалистов по машинному обучению, которые создают, обучают и дообучают модели ИИ. При этом не менее важны специалисты, которые умеют правильно пользоваться нейросетями — вакансии по поиску таких сотрудлников предлагают всё больший уровень оплаты труда каждый год.
Рынку нужны, которые умеют использовать машинное обучение: это может быть, как просто навык, повышающий стоимость специалиста (например, программист, который умеет использовать ИИ-анализаторы кода и инструменты, копирайтер с экспертизой в нейросетях), так и основной род деятельности (реже встречается на рынке).
По словам эксперта, также появляются и совершенно необычные профессии, такие как «разметчик данных», «prompt-engineer» и «нейроиллюстратор».
Разметчик данных предоставляет правильные ответы для обучения моделей ИИ.
Prompt-engineer создаёт точные задания для нейросетей.
Нейроиллюстраторы генерируют изображения с использованием ИИ и даже организуют выставки, где произведения созданы исключительно нейросетями.
Софья Труцуненко также отметила, что в будущем специалисты, которые способны писать технические задания и умеюют эффективно взаимодействовать с мощными ИИ-моделями, будут всё более востребованы.
Тяжеловесные модели, которые обучаются на огромных мощностях за счёт огромного массива данных — это очень дорого. Условно говоря, нельзя без бюджета создать новый ChatGPT. Поэтому специалисты, которые умеют писать технические задания и, в целом, умело обращаются с такими моделями, становятся всё более высокооплачиваемыми работниками на рынке труда.
Такие профессионалы будут заниматься интеграцией искусственного интеллекта в различные сферы, включая области, где ранее ИИ никогда не использовался, отмечает Труцуненко.