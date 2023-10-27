Какие профессии станут востребованы, когда людей начнёт заменять ИИ

По словам эксперта, также появляются и совершенно необычные профессии, такие как «разметчик данных», «prompt-engineer» и «нейроиллюстратор».

Разметчик данных предоставляет правильные ответы для обучения моделей ИИ.

Prompt-engineer создаёт точные задания для нейросетей.

Нейроиллюстраторы генерируют изображения с использованием ИИ и даже организуют выставки, где произведения созданы исключительно нейросетями.

Софья Труцуненко также отметила, что в будущем специалисты, которые способны писать технические задания и умеюют эффективно взаимодействовать с мощными ИИ-моделями, будут всё более востребованы.