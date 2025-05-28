«Калашников» обеспечил РЖД беспилотниками для мониторинга дорог

Эти беспилотники применялись для детальной аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования железнодорожных путей и прилегающих территорий. Каждый аппарат имеет свои особенности: «Легионер Е29» способен выполнять широкий спектр задач — от мониторинга и поиска до доставки грузов и биоматериалов. Он осуществлял съемку с высоты 150 метров на расстоянии до 21 километра.

«Альфа-Е» представляет собой компактный беспилотный вертолёт, который успешно выполнил воздушное лазерное сканирование на высоте 100 метров и дистанции 25 километров. Этот аппарат отличается возможностью взлёта с любой твёрдой поверхности, даже с движущихся объектов, что расширяет области его применения.

Беспилотник «СКАТ 350 М» провёл аэрофотосъёмку с геодезической точностью с высоты 200 метров. Он рассчитан на работу в сложных климатических условиях и способен находиться в воздухе до четырёх часов, преодолевая за вылет до 240 километров. Особенностью этого дрона является летающее крыло, сконструированное для безопасной посадки с парашютом без повреждений.