«Калашников» создал мотоцикл «Иж-49» в электрической версии

Мотоцикл оснащен современным бесщеточным двигателем постоянного тока и обладает комфортным управлением. С его номинальной мощностью в 10 кВт и максимальной в 20 кВт «Иж-49» обещает быть надежным средством передвижения.

Сухая масса мотоцикла составляет 130 кг, а его длина — 2090 мм при колесной базе 1430 мм. Одной зарядки батареи хватает на преодоление до 100 км, что делает его удобным для городских поездок.

В лимитированную партию также войдут исторические реплики мотоциклов, выпускавшихся с 1951 по 1990 год на Ижевском машиностроительном заводе, а также экспериментальные и современные модели, включая электрический байк Café Racer и тяжелый мотоцикл для правительственного проекта «Кортеж».