Калининград предложил стать пилотным регионом для нового ПО

По словам губернатора, управлять процессами вручную уже недостаточно эффективно. Поэтому в области планируется создать ситуационный центр, который будет отслеживать и анализировать принимаемые решения, оценивая их пользу для жителей. Такой подход, как считает Беспрозванных, позволит работать в современном цифровом формате.

Он подчеркнул, что Калининградская область готова стать площадкой для испытания новой системы, которая упростит контроль и повысит прозрачность управления. Губернатор также выступил с инициативой создания на федеральном уровне единого центра управления проектами. Такой центр должен будет помогать оптимизировать процессы в социальной сфере и повышать производительность труда.