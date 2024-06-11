Калининская АЭС получила сертификат низкоуглеродных генерирующих объектов

Это событие произошло после того, как Росэнергоатом присоединился к Национальной системе добровольной сертификации низкоуглеродных генерирующих объектов. Теперь Калининская АЭС, как и Ленинградская, стала одной из станций, вырабатывающих электроэнергию с использованием чистых, низкоуглеродных источников.

Выбор Калининской АЭС для регистрации в национальном реестре был обусловлен её географическим расположением, наличием разветвленной сети электропередачи и заинтересованностью партнеров в этой площадке. Теперь российские компании могут компенсировать свой углеродный след с помощью чистой атомной энергии, произведенной на Калининской АЭС.