Калужская область начнет тестирование «ЭРА-ГЛОНАСС» для мониторинга дронов

Проект направлен на отработку трекинга беспилотников вне зон видимости операторов с помощью гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это решение повысит безопасность и прозрачность полетов дронов, а также позволит создать выделенные маршруты для беспилотной авиации. В результате планируется развитие инфраструктуры для мониторинга и доставки грузов в регионе.

Разумовский подчеркнул важность создания системы мониторинга для безопасного использования беспилотников в сельском хозяйстве и грузоперевозках. Райкевич добавил, что проект станет основой для масштабирования навигационно-связных технологий на всю территорию России.