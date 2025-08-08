Калужская область вошла в лидеры по цифровизации среди регионов

Губернатор Владислав Шапша выделил ключевые направления цифровой трансформации: развитие электронных госуслуг, платформы обратной связи и внедрение искусственного интеллекта на производстве. Эти меры, по его мнению, помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров и повысить эффективность предприятий.

В сфере труда и социальной защиты власти области выступают за создание единой федеральной информационной системы. По мнению министра труда региона Павла Коновалова, такая платформа позволит наладить обмен данными между ведомствами без потерь и сбоев. Сейчас регионы постепенно интегрируются в уже существующую систему, однако полная централизация, по его словам, необходима для повышения эффективности.