Калужская область вошла в лидеры по цифровизации среди регионов

Опубликовано 08 августа 2025, 19:381 мин.
Калужская область вошла в лидеры по цифровизации среди регионовРегион активно внедряет современные технологии
На VI Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» в Калуге министр цифрового развития РФ Максут Шадаев назвал регион одним из лидеров по внедрению цифровых решений. По его словам, область демонстрирует успехи в цифровизации здравоохранения, образования и госуправления.
Губернатор Владислав Шапша выделил ключевые направления цифровой трансформации: развитие электронных госуслуг, платформы обратной связи и внедрение искусственного интеллекта на производстве. Эти меры, по его мнению, помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров и повысить эффективность предприятий.
В сфере труда и социальной защиты власти области выступают за создание единой федеральной информационной системы. По мнению министра труда региона Павла Коновалова, такая платформа позволит наладить обмен данными между ведомствами без потерь и сбоев. Сейчас регионы постепенно интегрируются в уже существующую систему, однако полная централизация, по его словам, необходима для повышения эффективности.