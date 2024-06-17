КАМАЗ и РИАТ начнут серийное производство техники для нефтегазодобычи

Опубликовано 17 июня 2024, 20:27
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КАМАЗ и РИАТ начнут серийное производство техники для нефтегазодобычиЗавершены испытания
«Камаз» в партнерстве с ОАО «РИАТ» (Разработка и Изготовление Автомобильной Техники) успешно завершил испытания специализированного оборудования для гидроразрыва пласта (ГРП) на базе собственных шасси в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот шаг позволяет начать серийное производство техники, способствующей увеличению эффективности газонефтедобычи.
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Специально разработанные шасси, такие как КАМАЗ-65 221, -6560 и -7330, были адаптированы для установки оборудования ГРП, проходившего заводские и стендовые испытания на базе АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» и ФНПЦ «Титан-Баррикады». Планируется, что уже к 2025 году РИАТ начнет серийное производство обновленных флотов, что способствует замещению импортных аналогов.
Флоты ГРП являются необходимым инструментом для интенсификации добычи нефти на стареющих месторождениях, где традиционные методы сталкиваются с ограничениями.