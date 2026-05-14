КАМАЗ и «Сегежа Групп» протестируют технику «Лесник-2» в Карелии

В состав серии входят харвестер КАМАЗ-1010, форвардер КАМАЗ-1012 и сортиментовоз с гидроманипулятором на базе шасси КАМАЗ-65 955. Машины предназначены для полного цикла работ: от заготовки древесины до ее вывозки и вспомогательных операций.

Новая линейка отличается от проекта «Лесник-1» использованием отечественных комплектующих. В компании отмечают, что техника создается на базе санкционно устойчивых узлов. Во время испытаний специалисты «Сегежа Групп» оценят, насколько инженеры учли замечания, полученные при эксплуатации предыдущих решений.