«КАМАЗ» построит сервисный центр обслуживания автотехники в Москве

Наша компания идет по пути развития. Мы нацелены на расширение линейки продукции, повышение эффективности предоставляемых услуг и всегда открыты новым возможностям. Строительство крупного сервисного центра – важный шаг в рамках нашего сотрудничества с Москвой. КАМАЗ предоставит своим ключевым клиентам качественное и, что важно в условиях мегаполиса, оперативное сервисное обслуживание поставляемой пассажирской техники. Мы рассчитываем, что это повысит эффективность транспортно-логистической инфраструктуры, будет способствовать оптимизации пассажирских перевозок и в целом ускорит развитие электротранспорта в Москве.