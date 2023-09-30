«КАМАЗ» построит сервисный центр обслуживания автотехники в Москве

«КАМАЗ» построит сервисный центр обслуживания автотехники в МосквеДля пассажирских автобусов, электробусов
На территории Краснопахорского района Москвы «КАМАЗ» построит Консолидированного сервисный центр обслуживания автотехники, пишет Ростех.
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал о целях и задачах центра «КАМАЗа».
Наша компания идет по пути развития. Мы нацелены на расширение линейки продукции, повышение эффективности предоставляемых услуг и всегда открыты новым возможностям. Строительство крупного сервисного центра – важный шаг в рамках нашего сотрудничества с Москвой. КАМАЗ предоставит своим ключевым клиентам качественное и, что важно в условиях мегаполиса, оперативное сервисное обслуживание поставляемой пассажирской техники. Мы рассчитываем, что это повысит эффективность транспортно-логистической инфраструктуры, будет способствовать оптимизации пассажирских перевозок и в целом ускорит развитие электротранспорта в Москве.
В центре будут осуществлять капитальный ремонт и сервисное обслуживание пассажирских автобусов, электробусов и транспорта, который использует шасси «КАМАЗ».