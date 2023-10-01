КАМАЗ решил отказаться от иностранного ПО в пользу «1C»

Но, как заявил Юрий Шостак, «1С» необходима доработка некоторых функций, учитывая отрасль автомобилестроения, при этом компания пока не заинтересована в доработке своего продукта. Если «1С» не согласится на доработку программы, то КАМАЗ будет разрабатывать свое собственное программное обеспечение. Но оно не сможет подойти другим компаниям, поскольку будет разработано в соответствии с требованиями КАМАЗ.

Во время демодня ИЦК «Автомобилестроения», присутствовавший министр цифрового развития Максут Шадаев предложил помощь в переговорах с компанией «1С». Представители КАМАЗ и ГАЗ согласились.