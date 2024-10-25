«Камаз» создал водородный грузовик «Чистогор»

Грузоподъемность модели превышает 20 тонн, что делает ее подходящей для тяжелых перевозок, не нанося ущерба экологии. До конца 2024 года «Чистогор» пройдет полигонные испытания, после чего ожидается выход водородных грузовиков, включая беспилотные модели, на дороги. Производство российских блоков топливных элементов для этих машин планируется начать в 2025 году.

По словам генерального директора «Камаза» Сергея Когогина, развитие водородных технологий станет важным шагом для российской автопромышленности, позволяя ей оставаться конкурентоспособной на мировой арене и поддерживать экологичное производство.