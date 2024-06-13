Опубликовано 13 июня 2024, 10:45
1 мин.
«Камаз» внедрит в свои автомобили электронные блоки от «Итэлма»Они заменят импортные компоненты
На российских автомобилях «Камаз» семейств К3 и К5 в скором времени появятся новые электронные блоки от НПП «Итэлма», которые спроектированы для замены импортных компонентов. Как сообщает пресс-служба «Итэлма», эти блоки полностью соответствуют требованиям производителя и представляют собой конкурентоспособные аналоги лучших зарубежных разработок.
© Ferra.ru
Генеральный директор «Итэлма» Алексей Воробьев подчеркнул, что компания активно работает над заменой полупроводниковых компонентов, что должно снизить стоимость электроники автомобилей «Камаз». Он также отметил, что использование российских компонентов в блоках управления, включая печатные платы и электронные компоненты, является первым шагом в направлении технологической независимости от импорта.
В дальнейших планах компании — массовое внедрение новых блоков не только в продукцию «Камаза», но и в автомобили других отечественных производителей, включая «Москвич». Это позволит снизить зависимость от внешних поставок и укрепить позиции российского автопрома на мировом рынке.