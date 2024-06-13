«Камаз» внедрит в свои автомобили электронные блоки от «Итэлма»

Генеральный директор «Итэлма» Алексей Воробьев подчеркнул, что компания активно работает над заменой полупроводниковых компонентов, что должно снизить стоимость электроники автомобилей «Камаз». Он также отметил, что использование российских компонентов в блоках управления, включая печатные платы и электронные компоненты, является первым шагом в направлении технологической независимости от импорта.

В дальнейших планах компании — массовое внедрение новых блоков не только в продукцию «Камаза», но и в автомобили других отечественных производителей, включая «Москвич». Это позволит снизить зависимость от внешних поставок и укрепить позиции российского автопрома на мировом рынке.