Камчатские бактерии помогут ученым «Сириуса» диагностировать старение и рак

Этот подход позволит выявлять стареющие клетки и поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями. Для создания нового инструмента используются белки, способные связывать витамин В12, которые были получены из камчатских бактерий, адаптированных к высоким температурам, отметили в пресс-службе.

Ученые намерены разработать первый прототип инструмента в ближайшее время. Это значимый шаг в направлении разработки эффективных методов диагностики и лечения различных заболеваний, повышая шансы на успех в борьбе с ними.