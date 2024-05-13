Камчатские бактерии помогут ученым «Сириуса» диагностировать старение и рак

Опубликовано 13 мая 2024, 21:25
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Камчатские бактерии помогут ученым «Сириуса» диагностировать старение и ракС помощью витамина B12
В пресс-службе Университета «Сириус» сообщили, что ученые вуза разрабатывают новый метод диагностики возрастных и онкологических заболеваний с использованием камчатских бактерий, приспособленных к экстремальным условиям. Команда создает генетически кодируемый биосенсор для измерения витамина В12 в клетках.
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Этот подход позволит выявлять стареющие клетки и поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями. Для создания нового инструмента используются белки, способные связывать витамин В12, которые были получены из камчатских бактерий, адаптированных к высоким температурам, отметили в пресс-службе.
Ученые намерены разработать первый прототип инструмента в ближайшее время. Это значимый шаг в направлении разработки эффективных методов диагностики и лечения различных заболеваний, повышая шансы на успех в борьбе с ними.