Камчатские вулканы помогут в исследовании Венеры

В рамках инициативы Avengers ученые будут изучить несколько регионов с вулканической активностью на Земле, которые могут служить аналогами венерианских. Анализ этих регионов, включая вулканы Камчатки, поможет разработать методы для выявления вулканизма на Венере и понять ее геологическое прошлое, отметил Д’Инчекко.

В ближайшие годы к Венере могут быть отправлены три миссии: российская «Венера-Д», американский зонд Davinci и индийская межпланетная станция «Шукраян-1». У «Венеры-Д» одной их главной задачей станет изучение потенциальных очагов вулканической активности на поверхности планеты.

Сравнивая земные вулканы с предполагаемыми венерианскими, ученые обнаружили, что потоки лавы от извержения Толбачика в 1975—1976 годах схожи с образцами на Венере. Предварительный анализ показывает, что поляриметрические наблюдения с помощью SAR-радаров могут выявить свежие венерианские магматические излияния, что откроет новые горизонты в понимании геологии нашей соседки.