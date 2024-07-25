Камчатский университет создаст цифровой гербарий редких растений

Опубликовано 25 июля 2024, 17:39
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Камчатский университет создаст цифровой гербарий редких растенийКоллекция охватит 75 видов сосудистых растений
В Пресс-службе Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга запускает проект по созданию цифрового гербария растений полуострова, включая редкие и охраняемые виды. Работа осуществляется в рамках нацпроекта «Наука».
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Цифровой гербарий будет доступен благодаря современному сканеру с разрешением более 500 точек на дюйм, предоставленному Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра РАН. Этот сканер обеспечивает высокую точность цветопередачи и детализированное изображение каждого образца, отметили в пресс-службе.
Коллекция гербария охватывает 75 видов сосудистых растений Камчатки, от широко распространенных до редких и охраняемых. Каждый образец будет снабжен уникальным штрих-кодом, что обеспечит удобный доступ и управление данными.
Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».