Камчатский университет создаст цифровой гербарий редких растений

Цифровой гербарий будет доступен благодаря современному сканеру с разрешением более 500 точек на дюйм, предоставленному Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра РАН. Этот сканер обеспечивает высокую точность цветопередачи и детализированное изображение каждого образца, отметили в пресс-службе.

Коллекция гербария охватывает 75 видов сосудистых растений Камчатки, от широко распространенных до редких и охраняемых. Каждый образец будет снабжен уникальным штрих-кодом, что обеспечит удобный доступ и управление данными.

Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».