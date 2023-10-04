Каршеринг электромобилей планируют запустить на Алтае

Одна из технологий, которая будет востребована в Республике Алтай как экологической столице России, это "российская Tesla" - полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva». А когда предприятия выйдут на полномасштабное производство, они будут «тестировать новые электромобили у нас в регионе, а позже - сдавать в каршеринг.