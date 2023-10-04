Каршеринг электромобилей планируют запустить на Алтае

21:45, 04 октября 2023
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Каршеринг электромобилей планируют запустить на АлтаеВ первую очередь размещение будет у аэропорта
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в беседе с ТАСС рассказал, что для тестирования в регион поступят электромобили "Автоваза" и E-Neva, которые в дальнейшем будут сдаваться в каршеринг.
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Одна из технологий, которая будет востребована в Республике Алтай как экологической столице России, это "российская Tesla" - полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva». А когда предприятия выйдут на полномасштабное производство, они будут «тестировать новые электромобили у нас в регионе, а позже - сдавать в каршеринг.
Олег Хорохордин
Глава Республики Алтай
По словам Олега Хорхордина, в первую очередь, каршеринг электромобилей будет находиться у аэропорта, благодаря чему туристы смогут сразу по прилету воспользоваться электромобилем.