Карты «Мир» впервые заняли более половины российского рынка

Всего банки выпустили 256 миллионов карт «Мир». Это означает устойчивый рост популярности этой системы среди потребителей.

По данным Центробанка, общее число выпущенных карт для физических лиц в России за третий квартал 2023 года составило 424,9 миллионов. Объем операций по ним достиг 44,3 триллиона рублей, причем большая часть средств была направлена на оплату товаров и услуг, а также на денежные переводы.