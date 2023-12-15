В России
18:18, 15 декабря 2023
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Карты «Мир» впервые заняли более половины российского рынка

Всего было выпущено 256 миллионов

Национальная платежная система «Мир» продолжает уверенно расширять свое присутствие в России, заняв более половины карточного рынка по итогам третьего квартала 2023 года. Согласно отчету Центробанка, эти карты участвовали в 52,5% всех операций и составили 51,6% от общего числа выпущенных карт, пишет РБК.

Карты «Мир» впервые заняли более половины российского рынка

© Ferra.ru

Всего банки выпустили 256 миллионов карт «Мир». Это означает устойчивый рост популярности этой системы среди потребителей.

По данным Центробанка, общее число выпущенных карт для физических лиц в России за третий квартал 2023 года составило 424,9 миллионов. Объем операций по ним достиг 44,3 триллиона рублей, причем большая часть средств была направлена на оплату товаров и услуг, а также на денежные переводы.

Источник:РБК
Автор:Ингела Воробьева
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