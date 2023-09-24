Касперский рассказал об основных языках хакеров

Эти хакеры — в основном, так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды. Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными.