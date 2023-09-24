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19:28, 24 сентября 2023
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Касперский рассказал об основных языках хакеров

Русский язык только на четвертом месте

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости, рассказал на каких языках говорят хакеры.

Касперский рассказал об основных языках хакеров

© Ferra

По словам Евгения Касперского, в первую тройку входят китайский, испанский и португальский, потом идет русский язык.

В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий.

Евгений Касперский
Глава "Лаборатории Касперского"

Также глава "Лаборатории Касперского" рассказал, что хакеры становятся профессионалами, а также они объединяются в банды.

Эти хакеры — в основном, так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды. Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными.

Евгений Касперский
Глава "Лаборатории Касперского"
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