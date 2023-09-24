Касперский рассказал об основных языках хакеров

Касперский рассказал об основных языках хакеровРусский язык только на четвертом месте
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости, рассказал на каких языках говорят хакеры.
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По словам Евгения Касперского, в первую тройку входят китайский, испанский и португальский, потом идет русский язык.
В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий.
Также глава "Лаборатории Касперского" рассказал, что хакеры становятся профессионалами, а также они объединяются в банды.
Эти хакеры — в основном, так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды. Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными.